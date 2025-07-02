Вимблдон-2025. Свитолина – Саснович. Видеотрансляция
Начало – не ранее 18:30 по киевскому времени
около 3 часов назад
Элина Свитолина / Фото - United24
2 июля в рамках второго раунда Wimbledon-2025 свою встречу проведут украинка Элина Свитолина (WTA 13) и белоруска Александра Саснович (WTA 107).
Матч пройдет четвертым запуском на корте №12. Начало – не раньше 18.30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию игры можете посмотреть на платформе Setanta и Youtube-канале Setanta Sports.
Отметим, что Саснович лидирует в личных встречах со Свитолиной – 2:1.
Ранее спортсменки никогда не играли между собой на траве, последний их матч состоялся в 2023 году, тогда Свитолина только возвращалась в большой теннис после рождения дочери.
Расписание матчей украинок 2 июля на Wimbledon: Свитолина против Саснович
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