Олег Шумейко

Юлия Стародубцева (WTA, 68) в финале отбора турнира серии WTA250 в британском Ноттингеме проиграла камилле Рагимовой (WTA, 87) 7:5, 5:7, 2:6.

За 2 с половиной часа на корте украинка реализовала 7 брейк-пойнтов из девяти и 1 раз ошиблась при подаче. соперница сделала 9 брейков и две «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.

Напомним, что Ястремская получила другую соперницу на соревнованиях в Ноттингеме.