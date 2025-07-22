Свитолина назвала цель на сезон-2025
Елина хочет вернуться в топ-10 рейтинга WTA
около 2 часов назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Суспильне Спорт рассказала, что входит в её планы на сезон-2025:
Я достаточно уверена в своих результатах. Когда я хорошо тренируюсь, когда чувствую себя в хорошей физической форме. В принципе, уверенность есть, сейчас я в неплохой форме. Нужно избегать каких-либо травм – это самое главное. Для меня задача сейчас – это закончить сезон без каких-либо таких больших травм, как это происходило последние два года. Я не смогла полностью закончить (прошлый) сезон. Поэтому, надеюсь, что всё получится и у меня тоже получится вернуться в топ-10.
Напомним, что Элина попала в заявку сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг.
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