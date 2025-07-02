Свитолина обыграла соснович и вышла в третий круг Wimbledon-2025
Украинка победила в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Элина Свитолина (13 WTA) вышла в третий круг Wimbledon-2025.
Во втором раунде украинка уверенно в двух сетах обыграла белоруску Александру соснович (107 WTA) – 6:2, 6:4
Теннисистки на корте провели 1 час 27 минут. За это время Свитолина выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов.
Соперница украинки, соснович, ответила тремя эйсами, шесть раз ошиблась на подаче и использовала 4 из 7 брейк-пойнтов.
Во втором сете при счете 4:5 в пользу Свитолиной белоруска взяла медицинский тайм-аут.
В третьем круге соперницей Свитолиной станет бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (23 WTA).
Свитолина на старте Wimbledon-2025 не оставила шансов сопернице.