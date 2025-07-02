Денис Седашов

Украинская теннисистка Элина Свитолина (13 WTA) вышла в третий круг Wimbledon-2025.

Во втором раунде украинка уверенно в двух сетах обыграла белоруску Александру соснович (107 WTA) – 6:2, 6:4

Теннисистки на корте провели 1 час 27 минут. За это время Свитолина выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов.

Соперница украинки, соснович, ответила тремя эйсами, шесть раз ошиблась на подаче и использовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

Во втором сете при счете 4:5 в пользу Свитолиной белоруска взяла медицинский тайм-аут.

В третьем круге соперницей Свитолиной станет бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (23 WTA).

Свитолина на старте Wimbledon-2025 не оставила шансов сопернице.