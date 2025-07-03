Уимблдон-2025. Стародубцева – Самсонова. Видеотрансляция
Начало – не ранее 17.00 по киевскому времени
38 минут назад
Юлия Стародубцева / Фото - Facebook
3 июля, в рамках второго раунда Wimbledon-2025 свою встречу проведут украинка Юлия Стародубцева (WTA 68) и россиянка Людмила Самсонова (WTA 19).
Матч пройдет третьим запуском на корте №18, начало – не раньше 17.00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию игры можете посмотреть на платформе Setanta и Youtube-канале Setanta Sports.
Теннисистки встречались всего раз, это было на турнире в Мадриде, тогда все шло к легкой победе Самсоновой, которая вела 6:2, 3:1. Стародубцева смогла показать характер, она взяла вторую партию 7:6, а в третьем сете уничтожила соперницу 6:0.
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