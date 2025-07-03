Уимблдон-2025. Ястремская – Захарова. Видеотрансляция
Начало – не раньше 16.30 по Киеву
15 минут назад
В четверг, 3 июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) проведет матч второго раунда Wimbledon-2025.
Украинка сыграет против нейтральной теннисистки с российским паспортом Анастасии Захаровой (№95 WTA). Начало – не раньше 16.30.
Прямую трансляцию игры можете посмотреть на платформе Setanta и на Youtube-канале Setanta Sports.
Это будет первая официальная встреча теннисисток.
Ястремская на старте турнира победила вторую ракетку мира Кори Гауфф (7:6, 6:1), а Захарова победила Викторию Азаренко (6:2, 2:6, 6:1).
Победительница в следующем круге сыграет против Софии Кенин или Джессики Боусас Манейро.
Даяна в четвертый раз играет в основе Wimbledon. В прошлом году она остановилась в третьем круге, а её лучший результат – четвертый круг (2019).
Напомним, Ястремская не смогла выйти во второй круг парного Wimbledon.