Ястремская не смогла выйти во второй круг парного Wimbledon.
Теперь украинка сосредоточится на одиночном разряде
около 2 часов назад
Даяна Ястремская / Фото - CNN
Украинская теннисистка Даяна Ястремская и Бибиане Схофс из Нидерландов проиграли в первом раунде парного Wimbledon.
Украино-нидерландский дуэт уступил американкам Кэролайн Доулхайде и Софии Кенин – 5:7, 0:6.
Матч длился 1 час 6 минут. За это время Ястремская и Схофс выполнили 1 подачу навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 1/2 брейк-пойнтов.
В одиночном разряде Ястремская обыграла Кори Гауфф, а сегодня проведет матч против Анастасии Захаровой.
Напомним, Костюк и Русе с победы стартовали на Wimbledon-2025.
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