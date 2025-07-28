Урсу и Орлов проиграли на старте квалификации Challenger
Украинцы не смогли попасть в основную сетку соревнований
около 4 часов назад
Фото: btu.org.ua
Владислав Орлов и Вадим Урсу уступили в полуфинале квалификации турниров серии Challenger.
Урсу в первом матче отбора соревнований в португальском Порту уступил итальянцу Леонардо Росси 3:6, 4:6. Орлов на той же стадии соревнований в Германии проиграл восьмому сеяному Флориану Брозке 4:6, 4:6.
Напомним, что Надежда Киченок стала триумфатором турнира WTA в Чехии.