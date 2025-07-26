Киченок одержала победу с камбеком и стала чемпионкой турнира WTA в Праге
Надежда в паре с Ниномией выиграли титул в Чехии
около 7 часов назад
Фото: btu.org.ua
Надежда Киченок и Макото Ніномия в финале турнира серии WTA250 в чешской Праге обыграли Луцию Гавличкову и Лауру Самсон 1:6, 6:4, 10-7.
За почти полтора часа на корте украинско-японский тандем реализовал 2 брейк-пойнта из девяти и трижды ошибся при подаче. Чешки сделали 2 эйса, 3 брейка и 5 «двойных». Отметим, что это одиннадцатый титул Надежды на соревнованиях WTA Тура.
Напомним, что Надежда представит Украину в финале Кубка Билли Джин Кинг.
Поделиться