Ястремская – четвертая украинка, выходившая в полуфиналы турниров WTA на всех покрытиях.
Даяна впервые сыграет в 1/2-й на траве
около 2 часов назад
Даяна Ястремская / Фото - WTA
25-летняя теннисистка Даяна Ястремская (№46 WTA) стала четвертой украинкой в истории, которая выходила в полуфинальную стадию турниров WTA на харде, грунте и траве.
В 1/4 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме Ястремская обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес (№30 WTA).
Даяна 10-й раз сыграет в полуфинале турнира на уровне WTA и впервые на травяном покрытии.
Также до полуфиналов турниров WTA на всех типах покрытий выходили Алена Бондаренко, Екатерина Бондаренко и Элина Свитолина.
В полуфинале Даяна сыграет с полькой Магдой Линетт (№31 WTA).
Напомним, 5 украинок выступят в парном разряде на Wimbledon-2025.