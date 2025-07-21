Ястремская не сыграет на турнире в Праге из-за проблем с документами
Диана отдает предпочтение выступлению на соревнованиях в США
28 минут назад
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремская отказалась от участия в турнире серии WTA250 в чешской Праге.
Причиной такого решения стала проблема с документами. Украинка была на собеседовании для получения американской визы для выступлений на хардовых турнирах в июле-августе. Отметим, что Даяну чуть не депортировали из-за заявления, поданного в Интерпол, о якобы утерянном паспорте с визой.
Напомним, что накануне Ястремская добралась до полуфинала турнира в Гамбурге и совершила прыжок в рейтинге.
Поделиться