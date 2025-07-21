Олег Шумейко

Даяна Ястремская отказалась от участия в турнире серии WTA250 в чешской Праге.

Причиной такого решения стала проблема с документами. Украинка была на собеседовании для получения американской визы для выступлений на хардовых турнирах в июле-августе. Отметим, что Даяну чуть не депортировали из-за заявления, поданного в Интерпол, о якобы утерянном паспорте с визой.

Напомним, что накануне Ястремская добралась до полуфинала турнира в Гамбурге и совершила прыжок в рейтинге.