Олег Шумейко

Даяна Ястремская прокомментировала btu.org.ua победу над анастасией захаровой во втором круге Wimbledon:

Было эмоционально тяжеловато. Когда играешь против россиян, то совершенно другие ощущения, хочется еще больше выиграть. Это добавляет мотивации, но в то же время немного закрепощает внутри.

Сначала вообще не могла до конца прочувствовать свою игру. Она как-то странно так била, что я никак не могла привыкнуть. Ближе ко второму сету я уже смогла найти некоторые решения, которые помогли в итоге перевернуть игру. Даже не знаю, что сказать, почему никак не могла сделать брейк. Как-то так все складывалось сегодня до определенного момента. Выиграла этот матч просто на характере.

В решающем сете при 3:0, после вашей серии из семи выигранных геймов подряд, вдруг начался уже её камбек. У вас произошел спад или она смогла добавить в тот момент?

При 3:0 в третьем сете, я вроде нормально играла, был боевой гейм, но она так тоже неплохо добавила. Начала пробивать, у неё всё залетало и как-то так сложилось. Не могу сказать, что у меня был спад, возможно, в тот момент немного я устала и в итоге всё так затянулось.

Если честно, то я даже не помню всех этих моментов из игры, потому что всё так пролетало, что я даже ловила себя на мысли, что «ого, мы уже третий сет играем, как же всё быстро». Я просто концентрировалась на том, что хочу забрать эту победу любым способом.

Вы сыграли первый матч под крышей на большом корте, а сегодня на улице и корте поменьше. Большая разница в условиях на траве?

Очень большая разница между Первым кортом и кортом №14. Во-первых, крыша — да, но и трава мне показалась была более быстрая и более скользкая на Первом корте. Конечно, разница в масштабах ощущается.

После матча с Коко Гауфф было очень много постов, видео, обсуждений о вас и вашей игре. Насколько вы обращаете на это внимание или удается отвлечься и концентрироваться на турнире? Насколько вы часто проверяете соцсети на этой неделе?

Я в любом случае вижу все посты, видео, обсуждения, и я не могу сказать, что меня это отвлекает — мне это нравится, мне приятно. Я получаю позитивные эмоции, это меня бодрит и добавляет энергии. Не могу сказать, что я прям очень часто проверяю, но я всё вижу, за всем наблюдаю.

После матча с Коко я старалась оставаться спокойной, эмоционально, ментально и была настроена оставаться в фокусе и двигаться дальше шаг за шагом, выполняя свою работу. Но в то же время, этот момент был один из тех, что наиболее запоминаются, и ему стоило уделить внимание. Но сейчас уже внимание на следующий круг. Завтра немного отдохну, потренируюсь и двигаемся дальше.

Напомним, что ранее Элина Свитолина пробилась в третий круг Wimbledon.