Ястремская после Wimbledon сыграет на грунтовом турнире в Германии
На соревнованиях в Гамбурге украинка посеяна под вторым номером
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Даяна Ястремская выступит на турнире серии WTA250 в немецком Гамбурге.
На грунтовых соревнованиях украинка посеяна под вторым номером и начнет выступления с первого круга. Первой соперницей Ястремской станет немка Юле Нимайер. Встреча запланирована на 15 июля и начнется не ранее 11:00 по киевскому времени.
Напомним, что Ястремская вернулась в топ-40 рейтинга WTA.
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