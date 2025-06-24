Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская (№42 WTA) рассказала о своей личной жизни. Ее слова передает портал Чемпион.

Даяна, в твоих соцсетях можно заметить твоего парня – хоть и с некоторой осторожностью. Поскольку он из мира спорта, можем немного приоткрыть завесу?

«Можем. Мы познакомились еще пять лет назад, но встречаться начали в прошлом году. Он – боец ММА. Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе, и на международном уровне представляет Украину. Хотя он чуть младше меня, внешне этого точно не скажешь.

Последний бой Давид провел год назад. На данный момент его рекорд в октагоне – 6 побед без поражений. Кстати, интересно, что он тренировался в одном из самых известных залов мира – American Top Team в Майами.

Поскольку он выступает в средней весовой категории, подобрать правильного соперника – настоящая задача. Слабее отказываются, а к боям с топами пока не подпускают. Но это нормальная ситуация: в боевых видах спорта очень важно правильно выстроить путь, чтобы в будущем претендовать на крупные контракты. Конечно, в идеале – с UFC. Я искренне желаю ему этого и верю, что он достигнет своей цели.

Когда будет известна дата следующего боя, я обязательно сообщу о трансляции – чтобы мы все могли его поддержать».