Диана Ястремская высказалась после проигранного финала турнира в Ноттингеме. Слова украинки приводит btu.org.ua:

Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Это была действительно замечательная неделя для меня – очень ценный опыт. Я приехала сюда одна, только с моей преподавательницей йоги Викторией, и хочу сказать ей огромное спасибо за поддержку, она действительно помогла мне в течение всего турнира.

Неделя выдалась непростой, особенно с учетом того, что происходит сейчас в Украине. Мне пришлось справляться со множеством эмоций и мыслей. Это мой второй финал в сезоне. Да, сегодня не победа, но я надеюсь, что она придет скоро. Я стараюсь день за днем, делаю все, что в моих силах. Я горжусь собой, несмотря на поражение. Чувствую, что прогрессирую, работаю над определенными моментами, и это дает результат.

Хочу поздравить соперницу с победой. Отличная работа! Сегодня тебе немного больше повезло с отскоками, да, это правда, но ты показала очень хороший теннис, и я действительно получила удовольствие от нашего матча.

Также хочу поблагодарить всех, кто сделал этот турнир возможным: спонсоров, LTA, всем мячам, судьям, физиотерапевтам и организаторам. Спасибо за эту неделю. Уверена, что мы увидимся с вами в следующем году. Спасибо!