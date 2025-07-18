Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
Украинка одержала победу в трех сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (39 WTA) вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA 250, который проходит в Гамбурге (Германия).
В четвертьфинале Ястремская в трех сетах победила венгерскую теннисистку Далму Галфи (111 WTA) – 6:7 (1:7), 6:3, 2:6.
В борьбе за выход в финал Даяна сыграет против победительницы пары Луис Буассoн (Франция) – Виктория Томова (Болгария).
Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Гамбурге.
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