Ястремская – о победе в Гамбурге: «С этим местом связаны очень приятные воспоминания»
Диана призналась, что счастлива вернуться на знакомый корт
40 минут назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA, 39) прокомментировала победу в первом круге турнира WTA в Гамбурге, где она обыграла немку Юле Нимайер (WTA, 184). Слова приводит ВТУ.
С этим местом у меня связаны приятные воспоминания — в 2021-м я дошла здесь до полуфинала. Хорошо знаю центральный корт, и снова почувствовала приятную атмосферу и поддержку. Рада вернуться сюда.
Теннисистка также отметила, что для первого матча на грунте после серии матчей на траве её игра была вполне достойной:
Некоторые движения еще не адаптированы к покрытию, но с каждым розыгрышем чувствовала себя лучше. В целом это был хороший матч.
Напомним, что Надежда Киченок вышла в четвертьфинал соревнований в парном разряде.
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