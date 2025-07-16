Денис Седашов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA, 39) прокомментировала победу в первом круге турнира WTA в Гамбурге, где она обыграла немку Юле Нимайер (WTA, 184). Слова приводит ВТУ.

С этим местом у меня связаны приятные воспоминания — в 2021-м я дошла здесь до полуфинала. Хорошо знаю центральный корт, и снова почувствовала приятную атмосферу и поддержку. Рада вернуться сюда. Даяна Ястремская

Теннисистка также отметила, что для первого матча на грунте после серии матчей на траве её игра была вполне достойной:

Некоторые движения еще не адаптированы к покрытию, но с каждым розыгрышем чувствовала себя лучше. В целом это был хороший матч. Даяна Ястремская

Напомним, что Надежда Киченок вышла в четвертьфинал соревнований в парном разряде.