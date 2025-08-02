Олег Шумейко

Татьяна Лазаренко и Марина Гладун в послематчевом комментарии после победы в четвертьфинале чемпионата Европы-2025 в немецком Дюссельдорфе по пляжному волейболу прокомментировали историческое для Украины достижение:

Мы очень счастливы. Это первый раз, когда женская команда Украины попадает в полуфинал. Это история! Татьяна Лазаренко

В Мюнхене (где команда готовилась к соревнованиям) тоже шел дождь. Спасибо командам из Германии, которые помогали в подготовке. Это было невероятно и прекрасно помогло накануне чемпионата Европы. Марина Гладун

Вы выиграли Challenger в Польше. Ожидали ли вы, что ЧЕ-2025 пройдет так хорошо для вас?

Нам главное не сдаваться и мы будем стараться показывать свою лучшую игру. Марина Гладун

Трансляция полуфинального матча ЧЕ-2025 Лазаренко и Гладун.