Олег Шумейко

В немецком Дюссельдорфе проходит чемпионат Европы-2025 по пляжному волейболу.

На соревнованиях выступали 4 коллектива из Украины. Для трех украинских тандема путь на ЧЕ уже завершился – Эдуард Резник и Сергей Попов стали четвертыми в группе и не смогли пройти в плей-офф, Ева Сердюк и Дарья Романюк в плей-ин раунде уступили соотечественницам Валентине Давидовой и Ангелине Хмиль. Последние в 1/8 финала уступили в равной борьбе двукратным чемпионкам Европы Анастасии Самойловой и Тине Граудине.

Единственным дуэтом из Украины, который продолжает борьбу на соревнованиях, является пара Татьяны Лазаренко и Марины Гладун. Украинки выиграли группу G, обыграв дуэты из Германии (Янне Ухл и Паула Шюрхольц) и Франции (Алексия Ришар и Лезанни Пласетт), а в 1/8 финала переиграли еще один немецкий тандем (Линду Бокк и Луизу Липпманн). В четвертьфинале соревнований Лазаренко и Гладун встретятся с нидерландками Милой Кенинк и Раисой Схун.

Напомним, что капитан сборной Украины продолжит карьеру в чемпионате Польши.