Олег Шумейко

Татьяна Лазаренко и Марина Гладун в четвертьфинале чемпионата Европы-2025 по пляжному волейболу обыграли Раису Схон и Милу Кенинк 21:18, 22:20.

Это исторический результат для Украины. Ранее никогда женская команда Украины не достигала подобного результата. До Евроволея-2025 наилучшим выступлением было итоговое девятое место.

Что касается мужских коллективов, то здесь лучшим в истории Украины является выступление Сергея Попова и Эдуарда Резника в 2023 году. Тогда украинцы смогли завоевать пока единственные в истории Украины награды ЧЕ – бронзу. В этом году Резник и Попов не смогли пройти групповой этап.

Соперницами Гладун и Лазаренко станут победительницы противостояния Анук и Зои Верже-Депре (Швейцария) – Даниэла Альварес / Таня Морено (Испания).