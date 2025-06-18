Главный тренер женской команды Украины по волейболу Якуб Глушак оценил в интервью Суспільне Спорт выступление подопечных на групповом этапе Золотой Евролиги:

Можем быть довольны результатами сборной на этом этапе. Добились пяти побед в шести матчах, и то единственное поражение от Швеции получилось так, что с волейбольной точки зрения это был не наш день. Тогда было много ошибок, шведки хорошо сыграли. Но то поражение стало для нас хорошим уроком на следующую встречу, что такие сложные поединки тоже могут быть. Но прежде всего мне нравится, как команда отреагировала на поражение. Никто не опустил голову, а восстановились ментально и подошли к важному матчу против Словакии.

Перед игрой со Словакией не волновался, что может повториться история матча против Швеции. Много разговаривали с девушками, команда имела мотивацию стереть то пятно, которое оставалось после поражения. Поэтому ожидал совершенно других действий на площадке и не ошибся. Мы показали волейбол высокого уровня.

По тем шести матчам могу сказать, что до сих пор допускаем много ошибок, игра не всегда дается. И в матчах, в которых отдавали соперницам по одному сету, игра в этот период заметно шла вниз. Поэтому перед финальным турниром в Швеции получили много информации для размышлений, как должны организовать нашу игру.