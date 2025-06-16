Определились участники Финала четырех Золотой Евролиги – сборная Украины сыграет с чемпионом
Матчи состоятся в конце июня в Швеции
27 минут назад
Фото: cev.eu
Завершился розыгрыш группового этапа Золотой Евролиги-2025 по волейболу.
Женская сборная Украины с пятью победами в шести матчах заняла второе место и пробилась в Финал четырёх. Другими полуфиналистами плей-офф ЗЕ-2025 стали национальные команды Румынии, Швеции и Венгрии. Игры пройдут в Швеции 28-29 июня.
Золотая Евролига. Финал четырёх. Полуфинал
Румыния – Венгрия
Украина – Швеция
Отметим, что сборная Швеции является действующим чемпионом Золотой Евролиги. Именно шведки на групповом этапе нанесли национальной команде Украины единственное поражение.