Михаил Цирук

Первая часть волейбольного сезона сборных 2025 позади, и промежуточные итоги пока не могут не радовать. По итогам первой трети дебютной в истории Лиги наций мужская сборная Украины держится в зоне плей-офф, а женская уже превзошла свое прошлогоднее достижение в Золотой Евролиге, выйдя в финал четырех. Как нам это удалось и что ждет наши национальные команды дальше - рассказываем в этом материале.

Яркий дебют в Лиге наций

Главным ньюсмейкером украинского волейбола в начале этого лета стала мужская сборная. Один факт дебюта в Лиге наций, который стал возможен благодаря расширению турнира в этом году, уже был событием, заслуживающим внимания, однако то, что этот дебют выйдет настолько качественным, трудно было и мечтать.

Конечно, мы должны понимать, что стартовую основную неделю многие команды проводят неосновными составами. Очевидно, что в своем сильнейшем составе сборная США вряд ли проиграла бы нам 0:3. Но какая, в конце концов, разница: все эти факторы никоим образом не должны мешать нам радоваться сухой победе над третьей командой мирового рейтинга в дебютном матче в Лиге наций (25:22; 25:20; 25:23), а семь дебютантов и всего четыре олимпийца в составе американцев - это сугубо их дела.

После стартового триумфа украинцы подарили нам еще три пятисетовых триллера. Первый, против Кубы, завершился в нашу пользу (25:22; 20:25; 25:20; 17:25; 15:12). Ценность этой победе добавляет и тот факт, что Куба играла почти боевым составом, на чем акцентировал наш доигровщик Тимофей Полуян.

Ну а дальше было два поражения, за которые точно не стыдно. Уже через 14 часов после изнурительного матча с Кубой украинцы встретились с одной из сильнейших команд мира - Бразилией, и чуть не вырвали победу. В первых двух сетах сине-желтые просто сокрушили соперника (25:19; 25:14), однако дальше фаворит включился, и в следующих трех партиях, где борьба продолжалась до самого конца, все-таки вырвал победу (22:25; 23:25; 10:15).

В завершение этой игровой недели украинцы играли с Ираном, и снова были близки к тому, чтобы огорчить соперника. Вырвав первый сет на больше-меньше (30:28), сине-желтые дважды выходили вперед, однако опять уступили на тай-брейке (30:28; 30:25; 25:22; 21:25; 9:15).

Максималисты скажут, что из этой игровой недели можно было выжать больше, пессимисты будут в шоке и от того, что имеем сейчас. Однако главное, что можно констатировать по итогам этих четырех матчей - мы точно не чужие на этом празднике волейбола. Украина выглядит конкурентно в каждом ``` матчи и держит уровень, показывая зубы в поединках с сильнейшими командами планеты.

Конечно, это только начало, дальше гранды подтянут к составам своих звезд, и нам станет все труднее. Это прекрасно понимают и в самой команде, и даже после сухой победы над США никто звезду не поймал, в том числе и наш пасующий Виталий Щитков.

Все зависит от нас: если будем показывать свою лучшую игру, демонстрировать классный, эффективный волейбол, то у нас все может получиться. Мы не думали о вылете из Лиги наций, последнее место — просто вышли играть в удовольствие, побеждать и делать все, что от нас зависит. Считаю, что у нас все еще впереди, и несмотря на эту победу над сборной США, не нужно задирать нос — продолжать играть и прибавлять с каждой игрой насколько это возможно лучше. Виталий Щитков

Впрочем, констатируем то, что есть на данный момент: после первой игровой недели Лиги наций сборная Украины с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, удерживаясь в зоне плей-офф. Следующую игровую неделю наша команда начнет 25 июня, и там ее ждут поединки против Франции (25.06), Турции (26.06), Японии (27.06) и Болгарии (29.06).

Женская сборная: задача минимум выполнена

Женская сборная Украины также провела старт международного сезона качественно. Подопечные Якуба Глущака в течение двух недель провели все шесть поединков основного этапа Золотой Евролиги, и, одержав в них 5 побед, смогли занять второе место и квалифицироваться в финал четырех, чего не удалось сделать в прошлом году.

Наша команда начала турнир с убедительной победы над Испанией (25:16; 20:25; 25:16; 25:15), затем с тем же счетом 3:1 обыграла Черногорию (25:20; 21:25; 25:18; 25:12) и Португалию (25:13; 25:20; 23:25; 25:18), и одолела всухую Словению (25:23; 25:16; 25:22).

Единственное поражение украинок произошло в матче со Швецией, в котором они не смогли взять ни одного сета (20:25; 24:26; 19:25). Однако уверенная победа над Словакией в последнем туре (25:12; 25:21; 25:16) все-таки позволила сине-желтым занять второе место в общей таблице и попасть в плей-офф.

В полуфинале, который состоится 28 июня, украинок ждет сборная Швеции. Сухое поражение от этой команды на основном этапе, конечно, беспокоит, но в целом это стандартный и привычный соперник на решающих стадиях турнира: в 2023 году наша команда одолела Швецию в финале (3:0; 3:0), а сейчас шансы в целом следует оценивать как 50/50.

Интересно, что даже несмотря на последнее поражение букмекеры считают Украину небольшим фаворитом. Что ж, осталось лишь подтвердить этот статус непосредственно на площадке.

В материале использованы фото Getty Images, CEV