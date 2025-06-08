Олег Шумейко

Женская сборная Украины по волейболу по результатам четырех туров Золотой Евролиги-2025 одержала 4 победы.

«Сине-желтые» занимают в турнирной таблице, оставаясь единственной командой, которая не проигрывала матчи и не теряла очков. В предыдущих встречах украинцы обыграли Испанию (3:1), Черногорию (3:1), Португалию (3:1) и Словению (3:0). Отметим, что в топ-4 находятся национальные команды Словакии и Швеции, с которыми сборная Украины сыграет последние матчи на групповом этапе.

Напомним, что игра со Швецией состоится 13 июня, а встреча со Словакией пройдет 15 июня.