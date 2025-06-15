Доигровщик сборной Украины по волейболу Дмитрий Янчук высказался Суспільне Спорт о результате игры Лиги наций с Бразилией и поделился ожиданиями от матча с Ираном:

После игры с Кубой у нас было мало времени на отдых и восстановление. В середине четвертой партии (с Бразилией) становилось все тяжелее и тяжелее. Не физически, а психологически – трудно было вытащить из себя какие-то эмоции.

Сейчас мы вполне довольны нашей игрой, играем против топ-сборных. Конечно, всегда хочется большего, но это спорт – не всегда будет так, как тебе хочется.

Мы стараемся не зацикливаться на (статусе сенсации), потому что знаем, что у нас скоро новая и тяжелая игра, и готовимся к ней.

Все довольны, но нужно не расслабляться, а играть дальше на максимум. Сборная Ирана также сильна, поэтому нужно готовиться к различным событиям в игре.