Игрок сборной Украины: «Нужно готовиться к различным событиям в игре с Ираном»
Янчук признался, что из-за сложного календаря команда психологически начинает сдавать
около 1 часа назад
Доигровщик сборной Украины по волейболу Дмитрий Янчук высказался Суспільне Спорт о результате игры Лиги наций с Бразилией и поделился ожиданиями от матча с Ираном:
После игры с Кубой у нас было мало времени на отдых и восстановление. В середине четвертой партии (с Бразилией) становилось все тяжелее и тяжелее. Не физически, а психологически – трудно было вытащить из себя какие-то эмоции.
Сейчас мы вполне довольны нашей игрой, играем против топ-сборных. Конечно, всегда хочется большего, но это спорт – не всегда будет так, как тебе хочется.
Мы стараемся не зацикливаться на (статусе сенсации), потому что знаем, что у нас скоро новая и тяжелая игра, и готовимся к ней.
Все довольны, но нужно не расслабляться, а играть дальше на максимум. Сборная Ирана также сильна, поэтому нужно готовиться к различным событиям в игре.
Напомним, что Украина имеет в своем активе 6 очков с двумя победами в трех матчах.