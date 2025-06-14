Невероятная битва, но поражение. Обзор матча Лиги наций Украина – Бразилия
«Сине-желтые» впервые уступили в новом для себя турнире
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
14 июня сборная Украины провела матч третьего тура Лиги наций с национальной командой Бразилии.
В Рио-де-Жанейро «сине-жёлтые» были впереди 2:0 по партиям, но довести встречу до победы не смогли. Отметим, что это первое поражение украинцев в первом в истории выступлении в Лиге наций.
Хайлайты матча Украина – Бразилия:
Следующий матч украинцы проведут 15 июня с национальной командой Ирана.