Диагональный сборной Украины по волейболу Данило Урывкин поделился с Суспільне Спорт ожиданиями от матчей Лиги наций:

Каждый из участников Лиги наций – лучшие сборные в мире, мы это можем увидеть по рейтингу. Это для нас новый вызов, это хороший турнир для подготовки к чемпионату мира и будущей Олимпиады (2028 года). Возможно, нас чем-то удивят, возможно, мы кого-то. Думаю, что к большинству матчей мы будем подходить в роли андердогов, и это даст нам небольшое преимущество.

Дебют в Лиге наций – это закономерность, больше чем случайность. За последние годы мы показываем хороший прогресс, никакого волнующего ожидания у нас нет. Надеюсь, что мы сможем эти наработки (с тренировок) перенести на площадку. И показать достойную борьбу. Каждая игра будет на высоком уровне, это и близко не будет в сравнении с Золотой Евролигой. Мы хотим выдержать все битвы на площадке и показать, к чему мы готовы. Думаю, что можем ожидать несколько громких сенсаций.

Тренер всегда говорит, что Украина ни в чем не уступает соперникам по силовым показателям. А вот в некоторых технических моментах не хватает опыта и филигранности. Думаю, что наша игра от матча к матчу будет прогрессировать. И в этом мы ставим задачу – улучшать нашу игру, взаимодействие и готовиться к чемпионату мира.