Олег Шумейко

Игрок сборной Украины по волейболу Тимофей Полуян высказался Суспільне Спорт о победе в Лиге наций над национальной командой США и предстоящем матче с Кубой.

Об оценке сборной Кубы и подготовке к матчу

Куба приехала почти в боевом составе, возможно, не хватает одного или двух исполнителей. Команда играет в свой волейбол, поэтому нам нужно сначала справиться с их подачей, а затем справиться на блоке, чтобы иметь хорошую защиту. Плюс они играли против Бразилии, а значит у нас будет больше информации для анализа.

О победе в первом матче Лиги наций

Эмоции уже немного остыли после игры (с США). Пришло какое-то понимание того, что произошло, а также того, что это только начало, и у нас много игр, на которые нужно настраиваться и показывать максимум.

У нас хороший настрой, хорошо подготовились к этому турниру. После победы (над США), думаю, мы будем только добавлять, потому что будем иметь больше уверенности в себе. Будем работать на результат.

О расписании матчей первой игровой недели

Был выходной после триумфа (над США). Возможно, физически было бы немного лучше иметь его после второго или третьего дня, но в целом график для всех команд равный.

О шансах на выход из группы в плей-офф Лиги наций

Много общались о турнире и его результатах. Стоит заметить, что многие команды привезли неосновных игроков, второй-третий состав. Считаю, что это существенно повышает наши шансы.

Следующий матч в Лиге наций «сине-желтые» проведут 13 июня – соперником будет сборная Кубы.