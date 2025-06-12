Лидер сборной Украины – о победе на старте Лиги наций: «Не нужно зазнаваться»

Олег Шумейко

Связующий сборной Украины по волейболу Виталий Щитков высказался в интервью Суспільне Спорт о победе в начале Лиги наций над США и поделился ожиданиями от дальнейших матчей:

Конечно, победа — это важно, особенно на таком турнире. Выигрывать какие-то матчи в Лиге наций — очень важно, как для моей карьеры, так и для всей сборной, поэтому включу ее в список позитивных побед. Будем двигаться дальше.

О настройке перед матчами Лиги наций

Знали, что в принципе выходить на игры Лиги наций — неважно, американская сборная или любая другая — это 18 самых сильных команд, мы должны настраиваться на каждую игру. Была бы это другая страна — все равно боролись бы за лучший результат с кем бы то ни было. Но все же приятно побеждать такую сборную, как США.

О подготовке к матчу против сборной Кубы

К Кубе еще не готовились, только закончили (матч против США) и отдыхаем. На таких играх важно восстановление. Будет новый день — будем готовиться. Думаю, что это очень сильная команда, с сильной подачей. Я против них не играл, но ребята играли. Очень сильная и мощная команда, но можно играть. Считаю, что со всеми можно играть, нет каких-то непобедимых или же недосягаемых команд. Если показывать свою игру — все может сложиться в нашу пользу.

О насыщенном графике соревнований

День отдыха — это хорошо, но потом три игровых дня — это будет довольно сложно. Мы так ещё не играли, но уже могу сказать, что это будет физически сложно. Но мы готовились к этому заранее. Наверное, будем показывать свой лучший волейбол, у нас есть 14 хороших игроков, которые могут в трудный момент выйти и помочь нам. Но, я считаю, что всё должно быть в порядке и мы должны выдержать этот уровень.

О том, придала ли уверенности команде победа над сборной США

Честно говоря — ничего не изменилось. Мы просто ехали, настраивались играть на таком уровне и показывать свою лучшую игру, а результат уже последует. Всё зависит от нас: если будем показывать свою лучшую игру, показывать классный, эффективный волейбол, то у нас всё может получиться. Мы не думали о вылете (из Лиги наций), последнее место — просто вышли играть в удовольствие, побеждать и делать всё, что от нас требуется. Считаю, что у нас всё ещё впереди, и несмотря на эту победу над сборной США, не стоит задирать нос — играть дальше и прибавлять с каждой игрой как можно лучше.

Следующий матч в Лиге наций «сине-желтые» проведут 13 июня — соперником будет сборная Кубы.