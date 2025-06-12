«Украина — не та команда, которую можно...» Легенда волейбола отреагировал на первый матч украинцев в Лиге наций

Команда Кирая уступила «сине-желтым» в трех партиях

38 минут назад

Фото: Volleyball World
Фото: Volleyball World
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Главный тренер сборной США по волейболу Карч Кирай прокомментировал Суспільне Спорт результат матча Лиги наций с национальной командой Украины:

В третьем сете мы действительно классно сыграли, как команда. Но Украина — не та команда, которой можно оставлять игроков 1 на 1. Мы немного ошибались, и это как-то повлияло на нас, что они не могли играть классно в защите. Но мы наделали ошибок.

Карч Кирай

Следующий матч в Лиге наций «сине-желтые» проведут 13 июня – соперником будет сборная Кубы.

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