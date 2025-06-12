Капитан и либеро сборной США по волейболу Кайл Д'Агостино прокомментировал в интервью Суспільне Спорт поражение от национальной команды Украины на старте Лиги наций:

Украина оказывала на нас немало давления. Они очень высокие. Так, как они подают — это создавало проблемы для нас.

Что больше всего поразило? Их подача — это лучшее. Когда вы проигрываете 0:2, то очень трудно вернуться в матч. Мы пытались это сделать, но было сложно.