Капитан сборной США после поражения признался, что лучшее в сборной Украины.
Дагостино отметил давление «сине-желтых» с подач
10 минут назад
Фото: Volleyball World
Капитан и либеро сборной США по волейболу Кайл Д'Агостино прокомментировал в интервью Суспільне Спорт поражение от национальной команды Украины на старте Лиги наций:
Украина оказывала на нас немало давления. Они очень высокие. Так, как они подают — это создавало проблемы для нас.
Что больше всего поразило? Их подача — это лучшее. Когда вы проигрываете 0:2, то очень трудно вернуться в матч. Мы пытались это сделать, но было сложно.
Следующий матч в Лиге наций «сине-желтые» проведут 13 июня – соперником будет сборная Кубы.
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