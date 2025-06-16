Олег Шумейко

Либеро сборной Украины по волейболу Александр Бойко прокомментировал Суспільне Спорт о выступлении команды в Лиге наций.

О результатах сборной в первую соревновательную неделю

Да, я считаю, что это однозначно успех. Как по мне, от нас не ожидали такой игры, такого результата. Это, без сомнения, успех. Можно ли было лучше? Думаю, что можно, но нужно учитывать также тот факт, что, во-первых, физически было трудно: после выходного три игры, и все три по пять сетов. Физически это было сложно, морально – тоже нелегко. Но это хороший опыт и, как по мне, первую игровую неделю мы не провалили и достойно сыграли.

О уровне подготовки сборной к каждому сопернику

У нас нет такого, что на одну игру настраиваемся по одному, на другую – иначе. Подготовка к каждому матчу идет как всегда на полную: готовимся, разбираем команду, настраиваемся. Нет значения, это США или Иран – готовимся к игре одинаково.

О уровне соперников в Лиге наций

Игры в Лиге наций лично для меня – что-то новое, новый уровень. Это новые возможности, новый, невероятный опыт. Это игры против топов на хорошем уровне, где очень хорошая атмосфера, где можно показать себя, что ты умеешь, как ты играешь. Считаю, что для каждого игрока это очень хорошая история, где можно себя проявить.

О тренировочном сборе перед второй неделей соревнований

О следующих соперниках пока что не говорилось, пока что их не разбирали. У нас была цель, были сфокусированы на этой игровой неделе. Вылетаем в Польшу, в Катовице, в тренировочный лагерь, и уже 19-го начинаем подготовку к следующей игровой неделе. Будем готовиться к тем соперникам, с которыми будем играть.

Следующий матч украинцы проведут 25 июня. Соперником будет олимпийский чемпион Франция.