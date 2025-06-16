Завершили дебютную неделю Лиги наций на минорной ноте. Обзор матча Украина – Иран
«Сине-жёлтые» в Рио-де-Жанейро одержали 2 победы и потерпели два поражения
около 2 часов назад
Фото: Volleyball World
15 июня мужская сборная Украины по волейболу провела заключительный матч первой игровой недели Лиги наций, который проходил в бразильском Рио-де-Жанейро.
В 4 туре ЛН-2025 «сине-желтые» на тай-брейке уступили Ирану (2:3). За четыре встречи «сине-желтые» одержали 2 победы и имеют 7 очков в активе.
Хайлайты матча Украина – Иран:
Следующий матч украинцы проведут 25 июня. Соперником будет олимпийский чемпион Франция.