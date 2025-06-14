Сборная Украины после победы над Кубой вошла в топ-3 Лиги наций
Наша команда має однакове співвідношення сетів з лідером турніру
около 3 часов назад
Сборная Украины / Фото - volleyballworld.co
Мужская сборная Украины по волейболу поднялась в топ-3 Лиги наций после двух сыгранных матчей.
Одержав вторую победу над Кубой (3:2) и добавив два очка за 5-сетовый поединок, команда Рауля Лосано расположилась в тройке лучших.
Сине-желтые одновременно сохраняют одинаковое соотношение сетов с лидером турнира Польшей – 6:2 после двух игр.
Следующий матч ожидает сборную Украины уже в субботу, 14 июня, когда подопечные Лосано сыграют с шестой командой в турнирной таблице Бразилией.
Прямая трансляция матча – в 16:00 на платформах Суспільне Спорт.
Напомним, в первом матче Лиги наций Украина разгромила призеров Олимпиады в Париже.