Кисилюк – о победе над Кубой в Лиге наций: «Мы просто отдали все, что могли»
Игрок сборной Украины назвал начало на турнире невероятным
около 1 часа назад
Сборная Украины / Фото - volleyballworld.co
Доигровщик сборной Украины по волейболу Евгений Кисилюк дал флеш-комментарий после победы над сборной Кубы (3:2) в Лиге наций.
Цитирует Кисилюка Volleyball World.
«Для нас це неймовірний старт. Це наш перший раз у Лізі націй, і атмосфера була потрясающей. Ми хотіли грати тут протягом тривалого часу, а тепер ми просто хочемо показати, що можемо грати на такому рівні.
Це був важкий матч, і, виходячи на тай-брейк, ми просто віддали все, що могли, щоб здобути перемогу».
Напомним, что после двух сыгранных матчей наша команда идет на третьем месте в своем дебютном сезоне в Лиге наций.