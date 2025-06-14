Доигровщик сборной Украины по волейболу Евгений Кисилюк дал флеш-комментарий после победы над сборной Кубы (3:2) в Лиге наций.

Цитирует Кисилюка Volleyball World.

«Для нас це неймовірний старт. Це наш перший раз у Лізі націй, і атмосфера була потрясающей. Ми хотіли грати тут протягом тривалого часу, а тепер ми просто хочемо показати, що можемо грати на такому рівні.

Це був важкий матч, і, виходячи на тай-брейк, ми просто віддали все, що могли, щоб здобути перемогу».