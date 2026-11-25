Опубликован календарь и соперники сборных Украины в волейбольной Лиге наций-2027
Соревнования стартуют в июне
Мужские и женские сборные Украины по волейболу узнали расписание матчей и имена соперников в розыгрыше Лиги наций 2027 года.
Женские соревнования стартуют 2 июня, а мужской турнир начнется 9 июня.
Календарь мужской сборной Украины:
1-я игровая неделя (9–13 июня, Словения): Финляндия, Словения, Польша, Турция.
2-я игровая неделя (23–27 июня, Франция): Бразилия, Куба, Аргентина, Франция.
3-я игровая неделя (14–18 июля, США): США, Китай, Германия, Болгария.
Календарь женской сборной Украины:
1-я игровая неделя (2–6 июня, Канада): Франция, Канада, Доминиканская Республика, Бельгия.
2-я игровая неделя (16–20 июня, Нидерланды): Турция, Словения, Нидерланды, Италия.
3-я игровая неделя (7–11 июля, Бразилия): Сербия, Китай, Бразилия,Таиланд.
В Лиге наций-2027 выступят по 19 национальных команд в каждой сетке. По итогам группового этапа восемь лучших сборных выйдут в стадию плей-офф, тогда как по две худшие команды потеряют прописку в элитном дивизионе.
Сборная Украины получила соперниц на чемпионате мира-2027 по волейболу.
Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026