Павел Василенко

Бывший нападающий сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский в интервью Sport.ua оценил шансы Шахтера на победу над Фенербахче в пятом туре Лиги чемпионов.

«Ожидаю матч с элементами авантюры. Определенно, есть большая обеспокоенность за защиту Шахтера, которая будет хорошо терроризироваться звездами Фенербахче. Вопрос в том, удастся ли «горнякам» забить больше, чем пропустить. Если хотят дальше быть в Лиге чемпионов – то должны. Рискну все же поставить на победу Шахтера и тотал больше 2.5», – сказал Милевский.

Сегодня Шахтер встретится с Фенербахче в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 22:00.

После четырех туров «горняки» занимают 24-е место в общей таблице с четырьмя очками, а Фенербахче идет 22-м, имея пять баллов.