Шахтер – Фенербахче. Где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Поединок пройдет в Лондоне
Фото: ФК Шахтёр
Сегодня в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов запланировано проведение матча между донецким Шахтером и турецким Фенербахче.
Где смотреть матч Шахтер – Фенербахче
- Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Великобритания)
- Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
- В прямом эфире игру можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, телеканале «Футбол 1».
- Для просмотра необходимо иметь активные подписки Оптимальная, Максимальная или MEGOPACK XL.
После четырех туров «горняки» занимают 24-е место в общей таблице с четырьмя очками, а Фенербахче идет 22-м, имея пять баллов.
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