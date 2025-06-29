Румыния выиграла «бронзу» Золотой Евролиги-2025
В матче за третье место румынки обыграли национальную команду Швеции
43 минуты назад
Фото: СEV
Женская сборная Румынии по волейболу завоевала бронзовые медали Золотой Евролиги-2025.
В матче за третье место румынки в напряженном пятисетовом поединке обыграли национальную команду Швеции со счётом 3:2 (17:25, 25:20, 21:25, 26:24, 15:13).
Это вторая бронза Румынии в истории участия в турнире — впервые они заняли третье место в 2022 году.
Напомним, в финале Золотой Евролиги-2025 сборная Украины обыграла Венгрию.
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