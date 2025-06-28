Александр Сукманский

Женская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги.

В полуфинале наши девушки в Швеции справились с действующими чемпионками турнира шведками – в трех сетах. Именно от Швеции Украина потерпела единственное поражение (0:3) на групповом этапе.

Для Украины это третий финал в истории женской Золотой Евролиги по волейболу, оба предыдущих были выиграны – в 2017 и 2023 годах.

Золотая Евролига. Женщины:

Украина - Швеция 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

В финале украинские волейболистки сыграют против сборной Венгрии, которая на пути к решающему матчу турнира победила Румынию 3:2 (10:25, 25:22, 25:12, 16:25, 15:9).

Чемпионки женской Золотой Евролиги определятся в воскресенье, 29 июня, начало финала – в 20:00 по киевскому времени.

Напоминаем, что женская команда Украины также сохраняет потенциальные шансы попасть в волейбольную Лигу наций.