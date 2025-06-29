Женская сборная Украины – победительница Золотой Евролиги
В финале сине-желтые обыграли Венгрию
около 1 часа назад
Фото: СEV
Женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги.
В решающем матче подопечные Якуба Глушака в четырех партиях обыграли национальную команду Венгрии.
Самой результативной игроком матча стала Анетт Немет (Венгрия), которая набрала – 29 очков.
Золотая Евролига. Финал
Венгрия – Украина – 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 17:25)
Напомним, что в полуфинале украинцы обыграли Швецию – 3:0.
Для Украины этот финал стал третьим в истории Золотой Евролиги. Ранее сборная играла в решающих матчах в 2017 и 2023 годах, и в обоих случаях праздновала победу.