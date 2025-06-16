Сборная Украины находится в зоне плей-офф по результатам первой недели Лиги наций
«Сине-желтые» с семью очками занимают седьмую позицию в турнирной таблице
около 1 часа назад
Завершилась первая соревновательная неделя Лиги наций по волейболу среди мужских сборных.
18 команд провели по 4 матча в китайском Сиане, канадском Квебеке и бразильском Рио-де-Жанейро. Национальная команда Украины в Бразилии завоевала две победы (3:0 над США и 3:2 над Кубой), а также потерпела два поражения (2:3 от Бразилии и 2:3 от Ирана). В настоящее время «сине-желтые» находятся в зоне плей-офф ЛН-2025 – на седьмой позиции. Отметим, что по результатам группового этапа дальше пройдут первая восьмерка (или семерка, если хозяин финальной части Китай будет ниже восьмой позиции).
Напомним, что женская команда Украины вышла в Финал четырёх Золотой Евролиги.