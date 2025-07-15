Украинские клубы получили соперников в еврокубках
Эпицентр-Подоляны и Балта выступят в Кубке Вызова
около 1 часа назад
Фото: Эпицентр-Подоляны
Состоялась жеребьевка еврокубковых турниров по волейболу на сезон-2025/26.
Чемпион Украины Эпицентр-Подоляны в 1/32 финала Кубка Вызова сыграют с кипрским Анортосисом. Матчи запланированы на 11-13 и 18-20 ноября.
Вице-чемпионки Суперлиги Балта на той же стадии соревнований встретятся с австрийским клубом Айзенерц/Трофайах. Игры пройдут 28-30 октября и 4-6 ноября.
Напомним, что мужская сборная Украины U-22 впервые в истории отобралась на чемпионат Европы.