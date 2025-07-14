Владимир Кириченко

Мужская сборная Украины U-22 по волейболу вышла на чемпионат Европы-2026.

В первом матче группового турнира наша команда обыграла Данию (3:2), во втором – Италию (3:1), в третьем – Англию (3:1).

Таким образом, сборная Украины U-22 выиграла три матча из трех, набрала 8 очков и заняла первое место в группе, что позволило ей впервые в истории квалифицироваться на Евро.

В то же время женская молодежная команда в третий раз подряд сыграет на континентальном первенстве.

Турнир пройдет в Португалии с 29 июня по 4 июля 2026 года.

Напомним, две украинские команды выступят в еврокубках в сезоне-2025/26.