Сборная Украины впервые в истории квалифицировалась на молодежный чемпионат Европы
Турнир пройдет в Португалии
17 минут назад
Молодёжная сборная Украины / Фото - Общественное
Мужская сборная Украины U-22 по волейболу вышла на чемпионат Европы-2026.
В первом матче группового турнира наша команда обыграла Данию (3:2), во втором – Италию (3:1), в третьем – Англию (3:1).
Таким образом, сборная Украины U-22 выиграла три матча из трех, набрала 8 очков и заняла первое место в группе, что позволило ей впервые в истории квалифицироваться на Евро.
В то же время женская молодежная команда в третий раз подряд сыграет на континентальном первенстве.
Турнир пройдет в Португалии с 29 июня по 4 июля 2026 года.
Напомним, две украинские команды выступят в еврокубках в сезоне-2025/26.