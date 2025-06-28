Доигровщица сборной Украины по волейболу Александра Миленко в интервью Суспільне Спорт поделилась ожиданиями от матча полуфинала Золотой Евролиги с национальной командой Швеции:

Возможно, мы проиграли тактически и психологически. Вести партию 24:21 и потом ее проиграть... То есть, это уже больше, мне кажется, проблема в психологии, чем в тактическом подходе к игре.

Обсудили эту игру после завершения, но уже через день был матч со Словакией. Не могли думать о прошлом; нужно было думать о том, как нам закрепиться в финальной четверке. Поэтому тогда перевернули эту страницу.

Еще вернемся к Швеции, ведь они наши соперницы в полуфинале. Надеюсь, мы сможем дать хороший бой, взять реванш, потому что тогда это была не наша игра. Мы можем лучше. По-другому подойдем, может, что-то иначе тактически сделаем или более агрессивно.

«Фишка» шведок – это Изабель Хок. Как маленькая доигровщица, могу сказать, что очень трудно хоть как-то зацепить Хок на блоке.

Все удары, вся атака (в очной встрече) шли через верхний блок, как бы я ни старалась изо всех сил прыгать. Было очень трудно ее остановить. В переломные моменты, когда нужно было собраться и отключить Гаак из атаки каким-то образом, мы этого не сделали. А они делали свое: сыграли через свою лучшую волейболистку, которая забивала каждый мяч.

Также у них умная система блок защиты. Например, уже по ходу игры начали замечать, как они выстраивают свою защиту и блок против каждого игрока по-разному. Они очень умно подошли в плане тактики к нам. Разобрали, закрыли и в защите вышли, где нужно.