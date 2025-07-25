Владимир Кириченко

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины от партии Слуга народа Жан Беленюк написал на своей странице в Facebook, что совершил ошибку.

«Ошибся. Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас – помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно».

Ранее Жан поддержал законопроект 12414, который лишает НАБУ и САП независимости, подчиняя их Офису генпрокурора.

Напомним, Беленюк оценил возможность поединка с популярным ютубером Джейком Полом.