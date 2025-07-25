Беленюк – о законопроекте 12414: «Ошибся и не ищу оправданий»
Народный депутат Украины хочет исправить ситуацию
1 день назад
Жан Беленюк / Фото - Facebook
Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и народный депутат Украины от партии Слуга народа Жан Беленюк написал на своей странице в Facebook, что совершил ошибку.
«Ошибся. Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас – помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно».
Ранее Жан поддержал законопроект 12414, который лишает НАБУ и САП независимости, подчиняя их Офису генпрокурора.
Напомним, Беленюк оценил возможность поединка с популярным ютубером Джейком Полом.
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