Кучмей и Насибов – чемпионы международного турнира в Польше
Сборная Украины по греко-римской борьбе выиграла командный зачет
около 3 часов назад
Сборная Украины / Фото - ФГРБУ
В Варшаве завершился престижный международный турнир по греко-римской борьбе – International W. Pytlasinski Memorial 2025.
Национальная сборная команда Украины завоевала 8 медалей и стала чемпионом командного зачёта.
Чемпионы и призёры турнира:
55 кг – Корюн Саградян (серебро)
60 кг – Владислав Кузько (серебро)
63 кг – Александр Грушин (бронза)
72 кг – Парвиз Насибов (золото)
77 кг – Артур Политаев (бронза)
82 кг – Руслан Абдиев (серебро)
97 кг – Владлен Козлюк (бронза)
130 кг – Николай Кучмий (золото)
Напомним, Анатолий Новаченко – бронзовый призёр чемпионата мира по греко-римской борьбе.