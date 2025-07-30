Анатолий Новаченко – бронзовый призёр чемпионата мира по греко-римской борьбе
Украинец на турнире в Афинах принес нашей команде первую медаль
20 минут назад
Анатолий Новаченко / Фото - UWW
В Афинах (Греция) проходит чемпионат мира U17 по спортивной борьбе (вольной, женской и греко-римской).
Представитель греко-римского стиля Анатолий Новаченко завоевал бронзу в весовой категории до 110 кг.
Это первая медаль Украины на мировом форуме в Греции.
Отметим, что на чемпионате Европы U17 Анатолий также стал бронзовым призером турнира.
Напомним, сборная Украины – в топ-3 командного зачета чемпионата Европы U-20.
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