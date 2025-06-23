Медалист Олимпийских игр: «Мне предлагали зарабатывать под другим флагом вдвое больше, чем в Украине»
Известный спортсмен – о смене спортивного гражданства
около 1 часа назад
Дважды серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов в интервью LB live рассказал, была ли у него возможность выступать под флагом другой страны.
Что для вас Украина?
«Знаете, у меня было и есть много предложений сменить гражданство и выступать за другую страну – и даже на значительно лучших условиях.
Но это любовь, это чувство, это любовь от народа, которую я ощущаю по отношению к себе. Этого ничем не заменить.
Я в этой стране вырос. Это любовь, скорее всего, и я эту страну ни на что не обменяю».
Вы говорили, что есть предложения. Лучшие условия в финансовом плане, вы имеете в виду?
«Да. Это и из Болгарии».
Можете назвать цифры, сколько вам предлагали за переход?
«Можно сказать, то, что я зарабатываю в Украине – мне предлагали вдвое больше зарабатывать.
Но в моей жизни финансовые вопросы – не самое главное. Есть вещи, которые значительно важнее, чем финансы».
Напомним, Насибов рассказал о своем отношении к России.
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