Владимир Кириченко

Дважды серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов в интервью LB live рассказал, была ли у него возможность выступать под флагом другой страны.

Что для вас Украина?

«Знаете, у меня было и есть много предложений сменить гражданство и выступать за другую страну – и даже на значительно лучших условиях.

Но это любовь, это чувство, это любовь от народа, которую я ощущаю по отношению к себе. Этого ничем не заменить.

Я в этой стране вырос. Это любовь, скорее всего, и я эту страну ни на что не обменяю».

Вы говорили, что есть предложения. Лучшие условия в финансовом плане, вы имеете в виду?

«Да. Это и из Болгарии».

Можете назвать цифры, сколько вам предлагали за переход?

«Можно сказать, то, что я зарабатываю в Украине – мне предлагали вдвое больше зарабатывать.

Но в моей жизни финансовые вопросы – не самое главное. Есть вещи, которые значительно важнее, чем финансы».

Напомним, Насибов рассказал о своем отношении к России.