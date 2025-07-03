Сборная Украины — в топ-3 командного зачета чемпионата Европы U-20
Представители греко-римского стиля на турнире в Каорле завоевали 7 наград
около 1 часа назад
Сборная Украины U-20 / Фото - ФГРБУ
Сборная команда Украины U-20 по греко-римской борьбе завершила выступления на чемпионате Европы в Каорле (Италия).
Под руководством Евгения Мягкого и Бутхузи Карая наша команда завоевала 7 наград.
Медалисты турнира:
серебро – Егор Якушенко (97 кг), Владислав Покотыло (67 кг)
бронза – Иван Янковский (130 кг), Павел Торяник (87 кг), Кирилл Шнырёв (82 кг), Анатолий Паснак (72 кг), Максут Султанов (60 кг)
В итоге – сборная Украины в топ-3 командного зачёта континентального первенства.
Напоминаем, Кучмий, Петрик и Евтушенко – бронзовые призёры чемпионата мира среди военных.